Mister Stefano Pioli AC Milan, tecnico e club a caccia dell’Europa League: il Diavolo insegue il proprio futuro

Pioli-Milan, il tecnico alla guida del club rossonero vuole vincere l’Europa League e ottenere la conferma per la prossima stagione

La stagione del Milan è pronta ad entrare definitivamente nel vivo. Domani a San Siro arriva il Rennes per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League per quello che è rimasto il vero grande obiettivo della stagione rossonera dopo l’uscita dalla Champions League, l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta nei quarti di finale e una corsa scudetto che vede il Diavolo attardato di 8 punti dall’Inter capolista.

Pubblicità

Ma è proprio il rendimento dell’ultimo mese in Serie A, con la squadra di Pioli che ha accumulato un vantaggio di ben 14 punti sulla quinta classificata, che può permettere a Giroud e compagni di sognare l’alloro continentale. L’Europa League rappresenterebbe la prima della storia del Milan e sarebbe anche la prima per il calcio italiano da quando nel 2009 cambiò denominazione abbandonando quella classica di Coppa UEFA.

Pubblicità

E soprattutto, inutile girarci intorno, il percorso europeo del Diavolo segnerà inevitabilmente il destino di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Il contratto in essere fino al 2025 non rappresenta una rassicurazione per l’ex Bologna: la fiducia dell’ambiente è ai minimi termini (e per certi versi anche in maniera spesso troppo ingenerosa) e anche la società si aspetta un colpo di coda per rafforzare la leadership dell’allenatore in vista di un futuro ancora insieme.

Pubblicità

L’emiliano ha avuto il grande merito di far rinascere il club di Via Aldo Rossi dalle ceneri dell’ultimo quinquennio berlusconiano e soprattutto dalla nefasta esperienza cinese ma oggi è chiamato al definitivo salto di qualità per non rendere lo scudetto un episodio seppur bellissimo e storico. Torna l’Europa, la casa del Diavolo, e tutto il Milan è pronto a stupire. La stagione può dare molto se non tutto: il futuro è ancora tutto da scrivere.

The post Pioli Milan, tecnico e club a caccia dell’Europa League: il Diavolo insegue il proprio futuro appeared first on Milan News 24.