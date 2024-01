Mister Stefano Pioli AC Milan, spunta l’indiscrezione: allenatore confermato se… clamorosa NOVITÀ

Pioli-Milan, spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico: allenatore confermato con questo scenario. Ultime

Importante indiscrezione rilanciata dal Corriere della Sera sul futuro di Stefano Pioli. A dispetto delle voci di una separazione certa a fine stagione, Cardinale e tutta l’area tecnica stimano tantissimo il tecnico.

L’ex Inter può restare in sella alla panchina del Milan se dovesse arrivare terzo e in fondo all’Europa League (dai quarti in poi). Il futuro in casa rossonera può essere ancora all’insegna di un bellissimo passato.

The post Pioli Milan, spunta l’indiscrezione: allenatore confermato se… clamorosa NOVITÀ appeared first on Milan News 24.