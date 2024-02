Mister Stefano Pioli AC Milan, la rivelazione: «Dopo quella partita era praticamente stato esonerato»

Pioli Milan, la rivelazione: «Dopo quella partita era praticamente stato esonerato». Le ultime sull’allenatore

Calciomercato.com ha svelato un clamoroso retroscena riguardante la panchina del Milan. Secondo quanto si apprende, dopo il brutto pareggio di Salerno il tecnico era praticamente stato esonerato.

Da un lato la mancanza di alternative pronte di qualità a stagione in corso dall’altro il parere dei senatori che hanno votato la fiducia all’allenatore hanno portato alla conferma di quest’ultimo.

