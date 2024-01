Mister Stefano Pioli AC Milan, il club ha deciso il futuro della panchina: TUTTI gli aggiornamenti

Pioli Milan, il club ha deciso il futuro della panchina rossonera: TUTTI gli aggiornamenti e i possibili sviluppi

Il futuro di Pioli è stato messo fortemente in discussione nelle scorse settimane. Prima di Natale è arrivata la conferma da parte della società: si andrà avanti insieme almeno fino al termine della stagione.

Ma cosa succederà dopo? Secondo quanto riportato da Sportitalia, per il futuro il Milan continua a cercare una soluzione tecnica: Pioli ha ancora un anno di contratto ma in società ormai sanno che non si può continuare un ciclo ormai finito.

