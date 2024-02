Mister Stefano Pioli AC Milan, Costacurta spiega: «Presto per parlare di nuovi allenatori. Che succede se arriva in fondo all’Europa League?»

Pioli-Milan, Alessandro Costacurta è convinto che il tecnico abbia tutte le chance per restare in rossonero: le dichiarazioni

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Costacurta ha dichiarato:

Pubblicità

PAROLE – «Deluso dal Milan? Ma no, intanto ha acquisito l’abitudine a restare ad alti livelli, dopo aver vinto uno scudetto e aver raggiunto una semifinale di Champions. Ha lo stadio sempre pieno e qualora arrivasse in finale sfido chiunque a non definire brillante la sua stagione. La mentalità vincente si costruisce nelle grandi partite di coppa: se l’Inter non avesse giocato così in fiducia nella finale con il City non sarebbe ripartita con l’autostima che ha mostrato quest’anno. Pioli sempre sul banco degli imputati? Mi piacerebbe aspettare prima di parlare di tecnici per il futuro del Milan. È un po’ presto per fare i processi con metà stagione da disputare: se poi Pioli arriva secondo in campionato o in fondo all’Europa League verrebbe mandato via a cuor leggero?».

Pubblicità

The post Pioli Milan, Costacurta spiega: «Presto per parlare di nuovi allenatori. Che succede se arriva in fondo all’Europa League?» appeared first on Milan News 24.