Mister Stefano Pioli AC Milan, clamorosa svolta nel futuro: può restare se… Il club detta le condizioni

Pioli Milan, clamorosa svolta nel futuro: può restare se… Il club detta le condizioni per una permanenza del tecnico

Non è ancora certo che a fine stagioni le strade del Milan e di Stefano Pioli si divideranno. Come riportato da Tuttosport, infatti, il futuro dell’attuale allenatore rossonero dipende da due aspetti.

Il destino di Pioli dipende dal piazzamento Champions e dall’Europa: pertanto se il Milan dovesse intraprendere un cammino vincente in Europa League il futuro del tecnico potrebbe anche cambiare.

