Mister Stefano Pioli AC Milan, clamorosa SVOLTA nel futuro del tecnico! Cosa è successo

Pioli Milan, clamorosa SVOLTA nel futuro del tecnico! Cosa è successo: le ultime sulla posizione dell’allenatore

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro della panchina del Milan. Non è più così sicuro che le strade del club rossonero e di Stefano Pioli si separeranno al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore ha infatti le sue chance di essere riconfermato per un’altra stagione ma tutto dipenderà dai risultati e soprattutto dal cammino in Europa League.

