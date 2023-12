Mister Stefano Pioli a rischio esonero? Il AC Milan riflette, ma al momento il tecnico resta: la circostanza

Sono ore di riflessione in casa Milan, con la proprietà delusa da Stefano Pioli dopo le ultime uscite: la situazione legata al tecnico

È notizia di oggi che Stefano Pioli ed il suo futuro sulla panchina del Milan siano particolarmente in bilico. L’insoddisfazione da parte della proprietà è tanta, soprattutto dopo il pari ottenuto ieri contro la Salernitana. A preoccupare sono principalmente i tantissimi infortuni: l’ultimo in ordine cronologico quello di Tomori.

Come riferisce l’Ansa, però, al momento la posizione di Pioli non sarebbe in bilico. Per il momento dunque rimarrà sulla panchina rossonera, in attesa di possibili nuovi sviluppi.

The post Pioli a rischio esonero? Il Milan riflette, ma al momento il tecnico resta: la situazione appeared first on Milan News 24.