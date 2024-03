Mister Stefano Pioli a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Gestito bene la superiorità numerica. Rafa Leao ha tutto, ora dipende da lui. Cena con AD Furlani? Ecco cosa ci siamo detti» #Intervista #News #Ultimora

22:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli, Mister del Diavolo Rossonero, ha parlato a Sky dopo la partita di ritorno contro lo Slavia Praga di UEFA #Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

QUALIFICAZIONE – «Abbiamo gestito meglio la superiorità numerica dell’andata e ne abbiamo approfittato per tenere bene il campo. In 11 contro 11 è stata più complicata ma ci avrebbero comunque lasciato degli spazi».

LEAO, PULISIC, LOFTUS-CHEEK – «Stiamo bene, è un momento positivo. Questi 3 giocatori hanno le capacità per raggiungere questi numeri. Ora dobbiamo fare bene a Verona, poi ci sarà la sosta. Né Rennes e né Slavia Praga sono stati turni facili».

DOVE COLLOCA IL MILAN IN EUROPA LEAGUE ORA – «Ci sono 8 squadre che possono vincerla, ci siamo anche noi».

CENA CON FURLANI – «È stata una cena che ho apprezzato tanto perché il #club mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie col Diavolo Rossonero. Poi abbiamo parlato di nostre cose, ma è un momento in cui rimanere concentrati su cosa stiamo facendo».

COME SAREBBE ANDATA IN PARITA’ NUMERICA – «Questa curiosità ce l’ho anche io, ma ho preferito che sia andata così. In 11 si muovono tanto, alzano tanto i terzini, han fatto la stessa scelta che fece il Rennes con Bourigeaud. Tutte e due le sfide in parità numerica non sarebbero state semplici, sarebbe difficile collocarla con una squadra italiana. Non hanno uno/due giocatori di livello altissimo, ma nell’insieme sono ben allenati. La A.S. Roma qui aveva perso 2-0».

QUESTO IL LEAO MIGLIORE – «Deve essere questo, dipende da lui. Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto, ora dipende da lui perché ha tutto. Mi auguro che sia forte mentalmente da avere questa continuità e questo approccio alla partita».

GAP IN EUROPA – «È diminuito, malgrado le squadre big straniere fanno degli investimenti, hanno possibilità economiche diverse dalle nostre. L’anno scorso abbiamo avuto l’Inter finalista in Champions, la A.S. Roma in UEFA #Europa League, sorprende l’eliminazione di ieri dell’Inter. Non siamo così lontano, ma se i nostri dirimpettai esteri continuano a spendere non è facile per nessuno».

