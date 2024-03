Mister Stefano Pioli a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Abbiamo un obiettivo importante, attorno a noi serenità le vicende societarie non ci distraggono» #Intervista #News #Ultimora

19:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli, Mister del Diavolo Rossonero, ha parlato a Sky nel giorno di vigilia del match con lo Slavia Praga, ritorno di UEFA #Europa League

SITUAZIONE SOCIETARIA – «No, assolutamente no. Attorno a noi c’è serenità, concentrazione e testa solo alla partita di domani».

CONCENTRAZIONE – «Chiedo sempre questo, abbiamo un obiettivo importante, abbiamo un buon vantaggio ma dobbiamo chiudere la partita».

INCONTRO CON LA SOCIETA’ – «Ho visto Ibra e Furlani, erano molto sereni e tranquilli. Avevamo un appuntamento, ci siamo detti tante cose, abbiamo visto le partite di Champions è stata una cena piacevole, non abbiamo parlato ne del mio prossimo #futuro ne delle vicende societarie».

PREPARAZIONE – «Abbiamo lavorato sulle situazioni che non andavano, abbiamo preparato delle situazioni, dipenderà anche da cosa farà anche il nostro avversario».

FORMAZIONE – «Le scelte sono fatte poi avremo dei giocatori che possono entrare e darci una mano».

The post Coach Pioli a Sky: «Abbiamo un obiettivo importante, attorno a noi serenità le vicende societarie non ci distraggono» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.