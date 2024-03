Mister Stefano Pioli a #Milan AC TV, la dichiarazione ufficiale: «Aspettavamo questo momento, vogliamo qualificarci» #Intervista #News #Ultimora

18:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli ha parlato ai canali ufficiali del #club rossonero alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero. Cosa ha detto

Le parole di Stefano Coach Pioli ai canali ufficiali del #club rossonero alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero. Cosa ha detto:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

OBIETTIVO – «Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, è un momento molto importante della #campionato, ed è chiaro che domani sera è un obiettivo da centrare»

Pubblicità

PARTITA ANDATA – «Non siamo usciti soddisfattissimi soprattutto del secondo tempo, in parità numerica i nostri avversari ci hanno creato difficoltà ma è altrettanto vero che ci siamo presi quel vantaggio che ci consente di affrontare la partita con grande determinazione, vogliamo la qualificazione»

COSA SI ASPETTA – «I nostri avversari potrebbero cambiare qualcosa, mi aspetto una partita simile a Rennes, potremmo avere spazi a disposizione e dovremmo essere bravi a fare le scelte giuste. Vogliamo e possiamo fare la partita della vita, siamo convinti di poter passare il turno»

The post Coach Pioli a Diavolo Rossonero TV: «Aspettavamo questo momento, vogliamo qualificarci» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.