Mister Max Allegri VS Mister Inzaghi, ci risiamo: quella statistica fa ben sperare Max. Ma in Fc Internazionale Signora Juve…

Allegri contro Inzaghi, uno scontro che si rivede nuovamente: una statistica fa ben sperare, ma in Inter Juve…

Inter–Juve sarà ancora una volta un incrocio sulle panchine tra Inzaghi e Allegri, che si troveranno contro per la 19esima volta nella loro carriera.

Fin qui sono 9 i successi per il bianconero, a fronte di 6 sconfitte e 3 pareggi ma, da quando i due siedono sulle panchine delle loro attuali squadre, lo score parla chiaro. In 9 incroci 4 volte è prevalso l’interista, a fronte di due insuccessi e tre pari.

