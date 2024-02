Mister Max Allegri via dalla Signora Juve a fine stagione: c’è la conferma di un suo ex compagno di squadra

Allegri via dalla Juve a fine stagione: c’è la conferma di un suo ex compagno di squadra. La rivelazione sull’allenatore

I prossimi saranno gli ultimi mesi di Allegri da allenatore della Juve. A rivelarlo è stato Ubaldo Righetti, suo ex compagno di squadra al Pescara, ai microfoni della Domenica Sportiva.

RIGHETTI SU ALLEGRI – «Credo finirà l’anno alla Juve, ma ha voglia di vivere altre esperienze, anche se non credo all’estero. Se si parla con gli allenatori ti dicono che 3 anni è il massimo per stare in una società».

