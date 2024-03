10:32, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve cade a S.S.C. Napoli, trovando la terza sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato. E i tifosi, dopo il ko del Maradona, sono tornati a puntare il dito verso Massimiliano Mister Max Allegri per le sue scelte discutibili.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

All epoca ricordo che con 2 secondi posti hanno mandato via Ancelotti … Mister Max Allegri ancora resiste #juve #Mister Max AllegriOut — Adriano7tdk (@Adry19g) March 4, 2024

Adesso è ripartita la narrazione sulla rosa scarzah, kurpa dei giocatori e la più bella “eh ma se a gennaio non fai mercato che mancano Pogba e Fagioli…”

Ma scusate, nel girone d’andata chi avevamo in squadra? Lì tutto bene e grande Max? Ridicoli…#Juventus #Mister Max AllegriOut — CostantinoDellaCorte (@CostaDellaCorte) March 4, 2024

Secondo me, ha sbagliato sport…#Mister Max AllegriOut pic.twitter.com/I5KNp8OKM1 — Carmine Tool De Filippo (@CarmineTool) March 4, 2024

#allegri 5 punti in 6 partite media punti da serie b..e voi continuate a difendere il fantino fallito?? 3 anni senza un trofeo..3 anni senza un sistema di gioco, senza idee e c’è chi lo difende..ahhh annamo bene..#allegriout — Marcusx (@Marcusx30377710) March 4, 2024

C’è chi ne ha ormai abbastanza e chi attacca altri tifosi juventini per usare l’attenuante di una rosa scarsa per giustificare i terribili risultati arrivati nell’ultimo periodo. Social spaccati definitivamente in due.

Pubblicità

The post Mister Max Allegri torna nel mirino, sui #Social #Network impazza l’hashtag #Mister Max AllegriOut: «Hai sbagliato sport» – GALLERY appeared first on Juventus News 24.