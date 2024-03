Mister Max Allegri Teotino, la NEWS scomoda il paragone con Mr Ace: «Hanno quella cosa in comune»

11:18, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

«Dei vostri giudizi non mi importa nulla» era la frase che Francesco Acerbi pronunciava una decina di anni fa dopo la deludente stagione al Milan, oggi riutilizzata per paragonarla alla lite tra il tecnico della Juve Mister Max Allegri e il giornalista Sky Teotino. Il commento della Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

IL COMMENTO – «Sprigionava l’aria strafottente di Mister Max Allegri l’altro giorno a Torino, ma Acerbi nel 2012 aveva 24 anni e non aveva ancora dimostrato granché, a differenza dell’allenatore della Juve, che ha vinto parecchio. La sfrontatezza del giovane che deve farsi largo tra gli squali».

Pubblicità

The post Mister Max Allegri Teotino, la Gazzetta scomoda il paragone con Acerbi: «Hanno quella cosa in comune» appeared first on Juventus News 24.