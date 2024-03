Mister Max Allegri spacca in due lo #Stadium: la Curva lo sostiene, ma per il resto solo fischi alla #Juve

09:30, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Massimiliano Mister Max Allegri spacca in due lo Stadium in Juve Atalanta B.C.: cori e striscioni dalla Curva, ma il resto fischia

Come al solito Massimiliano Mister Max Allegri è riuscito a spaccare in due il tifo Juve presente ieri allo Stadium per il match con l’Atalanta B.C., terminato sul 2-2. La Curva è dalla parte del tecnico nonostante il periodo nero, come dimostrano cori e striscioni in suo favore. Ma il resto dello stadio non approva.

Anche ieri prestazione a metà della sua squadra, ormai completamente sfilacciata in fase difensiva e il resto del pubblico ha dimostrato di non gradire. Assordanti i fischi a fine primo tempo, qualcuno di meno, forse anche per stanchezza, nella ripresa. E il futuro rimane sempre più un mistero. Lo scrive Tuttosport.

