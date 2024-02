Mister Max Allegri sotto accusa: «In allenamento errori da codice penale»

Allegri sotto accusa: «In allenamento errori da codice penale». Il retroscena sulla seduta a porte aperte alla Continassa

L’allenamento della Juve svolto mercoledì mattina alla Continassa a porte aperte ha suscitato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori.

Come riferito dal Corriere di Torino, infatti, durante la seduta si sono visti “errori da codice panel e passaggi sbagliati” nonostante le aspettative di miglioramento tecnico da parte di Allegri. Di buono ci sono stati i segnali positivi lasciati da Chiesa (gol e assist).

