Mister Max Allegri Signora Juve, spunta la data! Da quel momento può decidersi il suo futuro

Allegri Juve, spunta la data! Da quel momento può decidersi il suo futuro, che cosa filtra sull’allenatore bianconero

Il contratto di Massimiliano Allegri scadrà nel 2025. Per discutere il suo futuro, però, la Juve vuole attendere i prossimi obiettivi. Una volta definiti obiettivi, budget e strategie a medio termine, Max e la dirigenza si confronteranno per decidere il futuro e valutare un eventuale rinnovo.

La possibile svolta già a metà marzo. Se Bayern Monaco e Barcellona dovessero eliminare rispettivamente Lazio e Napoli, infatti, già dalla notte del 12 marzo i bianconeri sarebbero ufficialmente qualificati per il nuovo Mondiale per club che garantirebbe almeno altri 50 milioni di euro. La pianificazione della nuova stagione potrebbe partire da lì.

