Mister Max Allegri Signora Juve, rivoluzione nel modulo? L’ultima idea per uscire dal momento no

Allegri Juve, il tecnico rivoluzione la squadra nel modulo? Ecco l’ultima idea di Max per uscire da questo momento negativo

Allegri è pronto a rivoluzionare la sua Juve nel modulo e nelle idee. Come scrive Tuttosport, Max sta sperimentando un assetto più offensivo da ormai diverso tempo, con il tridente composto da Chiesa, Vlahovic e Yildiz che per forza di cose troverà spazio in questo finale di stagione.

C’è la voglia di ribaltare una situazione no, rendendo la squadra sensibilmente più offensiva. L’altra idea è quella di riproporre un 4-2-3-1, con l’azzurro e il turco alle spalle dell’unico centravanti. Ma quello che conta più di tutto è sicuramente una ricostruzione nella mentalità.

