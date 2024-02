Mister Max Allegri Signora Juve (NEWS), dubbi sul futuro! Cosa filtra dopo il crollo con l’Udinese

Allegri Juve (Gazzetta), dubbi sul futuro! Cosa filtra dopo il crollo con l’Udinese ed un solo punto nelle ultime tre partite

Focus de La Gazzetta dello Sport sul futuro di Allegri. La Juve cede il passo all’Inter capolista e ridimensiona la sua stagione.

Pubblicità

GAZZETTA – «Se qualcuno presumeva che Allegri potessi riaprire un ciclo, la batosta di ieri ha dimostrato quanto fosse illusorio il pensiero. Forse ha ragione lui, Allegri, a seminare dubbi sul suo futuro. Forse è il momento che la Juve si immagini qualcosa di diverso. Non poteva trovare giornata e modo peggiore per raggiungere Marcello Lippi alla quota di 405 panchine nella Juve. Chi di corto muso ferisce…».

Pubblicità

The post Allegri Juve (Gazzetta), dubbi sul futuro! Cosa filtra dopo il crollo con l’Udinese appeared first on Juventus News 24.