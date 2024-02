Mister Max Allegri Signora Juve: la squadra ha preso posizione! I senatori…

Allegri Juve: la squadra ha preso posizione! I senatori in testa sono con l’allenatore, si va avanti insieme

Come riferito da Tuttosport, in attesa del chiarimento fra Allegri e la società sul futuro dell’allenatore, la squadra ha preso la sua posizione sul tecnico della Juve.

Con i senatori in testa, la squadra bianconera è con l’allenatore. Nessun tentennamento: si va avanti insieme ed uniti almeno fino a fine stagione per raggiungere gli obiettivi.

