Mister Max Allegri Signora Juve, la comunicazione sul quarto posto non convince più. Già contattato Thiago Motta!

Allegri Juve, la comunicazione sul quarto posto non convince più. Già contattato Thiago Motta! L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Allegri. La Juventus avrebbe già contattato Thiago Motta.

ALLEGRI-THIAGO MOTTA – «Ma c’è pure il manifesto programmatico del quarto posto: se comprensibile per i libri contabili, inizia ad alimentare brusii dal loggione dello spogliatoio. Pensiero strisciante: la Juve partecipa sempre per vincere, le partite e i campionati. […] Nell’attesa, c’è chi ha dato un colpo di telefono all’entourage di Thiago Motta, nonostante Allegri abbia ancora un anno di contratto».

