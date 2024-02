Mister Max Allegri Signora Juve, il rinnovo si raffredda: Thiago Motta si candida con forza

Allegri Juve, il rinnovo si raffredda: Thiago Motta si candida con forza. Il punto della situazione secondo Paganini

Il giornalista Paolo Paganini via Twitter ha fatto il punto della situazione sul futuro di Allegri e di Thiago Motta in ottica Juve.

Si è raffreddata la trattativa per il rinnovo e prolungamento del contratto di #Allegri bisognerà anche capire che autonomia decisionale avrà sul mercato #Giuntoli. Un candidato molto forte per la panchina della #Juventus è #ThiagoMotta e occhio a #Zirkzee — Paolo Paganini (@PaPaganini) February 21, 2024

PAGANINI – «Si è raffreddata la trattativa per il rinnovo e prolungamento del contratto di Allegri bisognerà anche capire che autonomia decisionale avrà sul mercato Giuntoli. Un candidato molto forte per la panchina della Juventus è Thiago Motta».

