Mister Max Allegri Signora Juve, il rinnovo non è da scartare: a quelle condizioni ci si può pensare

Allegri Juve, non è da scartare l’ipotesi di un rinnovo dell’allenatore bianconero: a certe condizioni ci si può pensare

La Stampa prova a fare chiarezza sulla questione del prossimo allenatore della Juve. Non sarebbe da scartre l’ipotesi di un rinnovo di Massimiliano Allegri qualora se ne presentassero le giuste occasioni.

Con una riduzione dell’ingaggio si potrebbe prolungare infatti fino al 2027. In caso di addio, invece, sarebbero tre le ipotesi possibili: rescissione consensuale, esonero o dimissioni, anche se quest’ultima sarebbe praticamente impossibile.

