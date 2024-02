Mister Max Allegri Signora Juve, divorzio in vista? Svelata la posizione del tecnico prima dell’inVS con Giuntoli

Allegri Juve, divorzio in vista a fine stagione? Ecco la posizione del tecnico bianconero prima dell’incontro con Giuntoli

Tuttosport fa il punto sul possibile divorzio tra Allegri e la Juve al termine di questa stagione, quando alla scadenza naturale del suo contratto con i bianconeri mancherà solamente un anno.

Nei prossimi mesi dovrà esserci un incontro con Giuntoli e Manna per chiarire il futuro del tecnico, che parte comunque da una posizione di comfort visti i risultati raggiunti fin qui in un’annata in cui non ci si aspettava di fare così tanti punti. Ma nulla, al momento, si può ancora dare per scontato.

