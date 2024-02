Mister Max Allegri Signora Juve, confronto solo a Champions raggiunta. Contratto e futuro: cosa filtra

Allegri Juve, confronto solo a Champions raggiunta. Contratto e futuro: ecco cosa filtra sull’allenatore bianconero

Come riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Allegri e la dirigenza della Juve si confronteranno sul futuro solo dopo il raggiungimento dell’obiettivo Champions League.

Il tecnico bianconero ha un contratto fino al 2025 e difficilmente comincerà la prossima stagione in scadenza.

