16:02, 25 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri show nel finale: via la giacca come a Carpi, poi reagisce così al gol di Rugani. Lente di ingrandimento sull’allenatore a bordocampo

Via la giacca come a Carpi. Nel finale di Juve–Frosinone Massimiliano Mister Max Allegri è una vera e propria furia, incontenibile a bordocampo.

Dopo il gol di Rugani all’ultimo respiro, invece, il tecnico non ha esultato e stava per lasciare il campo tornando negli spogliatoi prima del triplice fischio, come sua abitudine. Poi ci ha ripensato ed è rientrato per le ultime indicazioni ai suoi.

