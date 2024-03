10:04, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri sempre più nella storia della Serie A: in Lazio Juve raggiungerà le 500 panchine. Il traguardo è ad un passo Sabato, in Lazio Juve, Mister Max Allegri entrerà ancora di più nella storia della Serie A. Il motivo? L’allenatore bianconero raggiungerà le 500 panchine nel massimo campionato, entrando nel novero dei tecnici con più presenze. A […]

