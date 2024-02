Mister Max Allegri ritrova un big per Verona Signora Juve: la novità rispetto all’Udinese

Allegri ritrova un big per Verona Juve in programma sabato: la novità per i bianconeri rispetto all’Udinese

A due giorni da Verona Juve c’è già una novità importante per i bianconeri rispetto alla partita persa contro l’Udinese.

Allegri, infatti, potrà nuovamente contare su Danilo. Il capitano della Juve ha scontato il turno di squalifica comminato dal Giudice Sportivo dopo l’ammonizione rimediata contro l’Inter e quindi riprenderà il suo posto in difesa. Sicuramente una buona notizia per i bianconeri. Mancherà, invece, Bremer sempre per squalifica.

