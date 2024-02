Mister Max Allegri: «Rinnovo? Non firmerei niente, ho ancora un anno di contratto»

16:17, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Massimiliano Mister Max Allegri, in conferenza stampa, ha parlato di un possibile rinnovo di contratto con la Juventus

FUTURO «In questo momento qui non firmerei niente, ho ancora un contratto fino al 2025.Il futuro è domani, cioè tornare in Champions. Lo ripeto, quando si parla di costruzione la Juve è dal 2011 che partecipa in Champions. Quest’anno abbiamo il dovere di riconfermare il risultato dell’anno scorso dove abbiamo meritato di giocarla ma non è dipeso da noi. Alla fine mantenere la posizione in classifica e con tanti ragazzi giovani vuol dire che la società ha fatto un buon lavoro. In questo momento non ci sono certezze, ci vuole calma, pazienza ed equilibrio soprattuto all’interno, poi all’esterno che il risultato condiziona tutto, ma fa parte anche del vostro lavoro. Serviranno le spalle larghe affinchè nessuno ci possa spostare. Accettiamo le critiche e noi continuiamo a lavorare».

(CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA INTEGRALE DI ALLEGRI)

