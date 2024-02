Mister Max Allegri richiama la Signora Juve: vuole di più dai suoi leader. Ci sono anche Alex Sandro e Locatelli

Allegri richiama la sua Juve per uscire fuori dal periodo di crisi in cui è scivolato il club bianconero: la richiesta ai leader

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri pretende di più dalla sua Juve e la richiama all’ordine dopo aver perso la bussola nelle ultime tre uscite, nelle quali è arrivato clamorosamente solo un punto.

Max pretende di più dai leader del gruppo bianconero: Szczesny, Bremer, Danilo il capitano, Rabiot, Chiesa, Vlahovic e anche Alex Sandro e Locatelli, tra i peggiori nella debacle contro l’Udinese. Tutti devono dare qualcosa in più, anche chi, come il brasiliano, è destinato a salutare al termine della stagione.

