Mister Max Allegri, retroscena post Verona Signora Juve: «Quell’aspetto lo ha fatto infuriare più di tutto»

Allegri, retroscena post Verona Juve: c’è una cosa che più di tutte ha fatto infuriare l’allenatore bianconero. I dettagli

La Gazzetta dello Sport riporta oggi un retroscena da casa Juve dopo il pareggio di Verona. C’è una cosa che più di tutte ha fatto infuriare Massimiliano Allegri, che non a caso l’ha ribadita anche in conferenza stampa.

Il tecnico non ha gradito la troppa facilità con cui la sua squadra ha subito due gol, che portano a quota cinque il passivo nelle ultime quattro uscite. Un problema da dover risolvere in fretta, magari anche con il ritorno di Bremer, la cui assenza ha pesato più del previsto.

