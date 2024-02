Mister Max Allegri, retroscena post Fc Internazionale Signora Juve. E stabilisce un record negativo inaspettato

Allegri, retroscena post Inter Juve, nella partita in cui la sua squadra stabilisce un record negativo che nessuno si aspettava

La Gazzetta dello Sport riporta il retroscena da casa Juve dopo il ko con l’Inter. Un Allegri che stavolta non ha indovinato i cambi da fare, mentre minuto dopo minuto vedeva rimpicciolirsi le possibilità di vittoria dei quoi ragazzi.

Il tecnico ha consumato la solita quantità industriale di bottigliette d’acqua, ma la sua squadra faticava a creare occasioni se è vero che, con un solo tiro verso la porta, ha stabilito il record negativo di questa Serie A. Un passo falso, da dimenticare al più presto.

The post Allegri, retroscena post Inter Juve. E stabilisce un record negativo inaspettato appeared first on Juventus News 24.