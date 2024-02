Mister Max Allegri resta alla Signora Juve? Valutazioni in corso: alla Continassa sono contenti, ma…

Allegri resta alla Juve? Valutazioni in corso: alla Continassa sono contenti, ma… Il punto sul futuro dell’allenatore

Quale sarà il futuro di Allegri alla Juve? Secondo quanto riportato da Tuttosport sono in corso le valutazioni sul tecnico.

L’allenatore sta osservando quanto succede in società dal punto di vista del mercato (con Giuntoli il rapporto è ottimo) e non solo. Allegri, infatti, vuole capire se per il prossimo futuro potrà ancora incidere in un ambiente dove si sente più di un allenatore. Alla Continassa sono contenti dell’operato del tecnico, ma la valutazione definitiva sarà fatta a fine stagione in base alla classifica in campionato e alla Coppa Italia. In quell’occasione Allegri spiegherà alla società le sue idee, mentre la Juve prenderà una decisione anche considerando i 7 milioni di ingaggio percepiti da Max.

