Mister Max Allegri può puntare sul Alcaraz: gli aggiornamenti

Carlos Alcaraz è entrato bene in Verona Juve e può essere l’uomo che può aiutare i bianconeri a svoltare

Come rivelato da Sportmediaset, la Juve, nelle prossime partite, potrebbe puntare su Carlos Alcaraz che a Verona è entrato bene e può dare quel qualcosa in più al centrocampo bianconero. Questa può essere una soluzione nell’immediato per provare a passare ad un 4-3-3.

Mentre il futuro dell’argentino è tutto da scrivere visto la cifra alta del riscatto fissato con il Southampton. Ma le parti potrebbero rivedere gli accordi visto che il club inglese avrebbe messo gli occhi su Matias Soulè.

