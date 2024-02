Mister Max Allegri può far vincere lo scudetto alla Signora Juve: questi fattori saranno decisivi

Allegri può far vincere lo scudetto alla Juve: questi fattori saranno decisivi per la rincorsa dei bianconerni sull’Inter

La Juve può ancora sperare nella vittoria dello scudetto nonostante gli attuali 4 punti di distanza (potenzialmente 7) dall’Inter. A spiegarlo è la Gazzetta.it che elenca alcuni fattori decisivi per la rincorsa dei bianconeri.

Il primo è l’esperienza di Allegri che sa gestire momenti del genere, influendo in maniera positiva sulla squadra da qui a fine stagione. Poi c’è il lavoro tecnico con cui l’allenatore dovrà fare la differenza. Molto, comunque, dipenderà anche dall’approccio comunicativo che Allegri utilizzerà rispetto a quanto fatto fino a questo momento per togliere pressione alla Juve.

