Mister Max Allegri out? Mister Thiago Motta sempre in pole, TUTTI i possibili candidati in caso di addio definitivo

09:15, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri out? Thiago Motta sempre in pole, TUTTI i possibili candidati in caso di addio definitivo anticipato in casa Juve

Il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri rimane in bilico, a confermarlo sono anche le quote dei bookmakers. Thiago Motta, infatti, è in pole position per la panchina della Juve solo a 1,85 su Sisal e 2,50 su Snai.

Il tecnico del Bologna è davanti ad Antonio Conte, pagato da 3 a 6 volte la posta, e Zinedine Zidane (quota 12). Più complicate le piste Xabi Alonso (anche lui a 12), con il “Maestro di Monza”, Mister Palladino a 15 e la clamorosa quota di Josè Mourinho, anche lui a 15 volte la posta.

The post Mister Max Allegri out? Thiago Motta sempre in pole, TUTTI i possibili candidati in caso di addio definitivo appeared first on Juventus News 24.