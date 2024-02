Mister Max Allegri Out, i tifosi insorgono sui social: torna di tendenza l’hashtag! – GALLERY

Allegri Out, i tifosi insorgono sui social: torna di tendenza l’hashtag! Le reazioni dopo il crollo con l’Udinese – GALLERY

Un solo punto nelle ultime tre partite ed il crollo casalingo con l’Udinese. La Juve sembra aver gettato la spugna e nel mirino dei tifosi torna Massimiliano Allegri. Sui social rispunta l’hashtag #AllegriOut, di nuovo di tendenza.

Vedo #Allegri in tendenza e si riaccende la speranza…ma nulla. #AllegriOut — Angcin (@thadizoo) February 13, 2024

Fino a gennaio, gioco e mentalità da schifo, ma c’era compattezza, solidità, concentrazione. Da febbraio nemmeno questo! #AllegriOut #JuventusUdinese — Enrico Fattizzo (@EFattizzo) February 13, 2024

#AllegriOut — Andrea (@Alexca79) February 13, 2024

Il sogno è finito. Il risveglio è amaro. Un punto in tre partite, peraltro decisive, riporta la Juventus e i tifosi con i piedi per terra. L’allenatore ancora una volta ha dimostrato presunzione e arroganza. La Juventus resta ma #allegriout prima che sia tardi #JuventusUdinese — Rocco Italiano (@Tanica172) February 13, 2024

