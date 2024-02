Mister Max Allegri ma non troppo, il tecnico divide i tifosi. L’ombra di Motta sul futuro…

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha diviso la tifoseria con gli ultimi risultati. Tra cori di sostegno e critiche, il suo futuro…

Dopo un girone di andata ottimo la Juventus, in questo inizio di 2024, si è persa. Pare smarrita, confusa, in ansia e incapace di reagire. Il ‘momento no‘ nasce dalla partita in casa contro l’Empoli, terminata 1-1 e il conseguente scontro a San Siro contro l’Inter da cui, forse, i bianconeri sono usciti destabilizzati mentalmente. Seguono poi la sconfitta in casa contro l’Udinese e il pareggio di sabato sera a Verona. Insomma, i bianconeri hanno necessità di riordinarsi e Massimiliano Allegri prepara le contromisure.

Prima e dopo il match contro il Verona, il tecnico bianconero ha riconosciuto il periodo complicato della sua squadra: «Non è un buon momento, serve un altro atteggiamento. Stiamo avendo un atteggiamento non ci consente di vincere le partite». Insomma, consci di questo, i bianconeri sembrano in una sorta di loop però da cui non riescono a uscire. Anche per questo, Allegri, ha provato due diversi moduli nelle ultime due uscite: partendo sempre con il solito 3-5-2, ma cambiando a partita in corso schierando il famoso tridente pesante.

Al tecnico bianconero non è bastata neanche la ‘spinta‘ di provare a raggiungere e superare i famosi 1000 punti. Allegri, infatti, potrebbe diventare il primo allenatore nella storia della Serie A a girone unico a raggiungere e superare quota 1000 punti: attualmente è fermo a 998.

Non si può negare, però, che negli ultimi anni Massimiliano Allegri sia costantemente sotto attacco. Il tecnico ha effettivamente spaccato a metà la tifoseria bianconera: se allo Stadium è sempre ‘premiato‘ dai tifosi presenti con cori di sostegno, sui social la musica cambia e radicalmente. Lì sono in molti a non apprezzare il tecnico toscano, attaccato spesso sulle idee tattiche e a detta di molti, ormai, non più adeguate alla Juventus.

E sul futuro? Max Allegri ha un contratto fino al 2025 anche se molto dipenderà dai risultati che verranno raggiunti al termine di questa stagione. Il ritorno in Champions League è sicuramente l’obiettivo numero uno per la società bianconera e ad oggi il risultato è ampiamente soddisfatto. Vero è però che, sul tecnico toscano, da tempo c’è l’ombra di un giovane tecnico: Thiago Motta. L’allenatore del Bologna, molto apprezzato anche dai tifosi bianconeri, sarebbe un cambio di rotta radicale in vista della prossima stagione. Il Bologna, infatti, stupisce di partita in partita, giocando un calcio moderno e fresco e chissà forse ‘trasferibile’ anche dalle parti di Torino. Insomma, oggi Allegri ma non troppo e in futuro…

