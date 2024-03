Mister Max Allegri #Juve (Tuttosport), pazienza (in)finita! L’insoddisfazione cresce, la società aspetta. #ULTIMISSIME #NEWS

09:30, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, Tuttosport: pazienza (in)finita! L’insoddisfazione cresce, la società aspetta. Le ULTIME novità sul tecnico

Si fa sempre più in bilico il futuro alla Juve di Massimiliano Mister Max Allegri. Come riferito da Tuttosport, nella sua edizione odierna, ora anche la comunicazione del tecnico infastidisce i #fans e l’insoddisfazione cresce.

La società aspetta, non si parla ancora di rinnovo e attende i risultati di fine stagione. Ad oggi, tutti gli scenari sono possibili, anche quello della separazione anticipata al termine della stagione.

