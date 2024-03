Mister Max Allegri #Juve, tra il tecnico e A.D. Giuntoli stessa visione: bluff o verità? Le NEWS

09:33, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, tra il tecnico e Giuntoli stessa visione sul futuro: bluff o verità? Ecco le ultime sulla situazione del mister

Tuttosport oggi in edicola analizza a modo suo la situazione di Massimiliano Mister Max Allegri. Il tecnico, una volta di più, ha ribadito ieri di essere contento di trovarsi alla Juventus, preferendo comunque non commentare le parole del procuratore Branchini che tanto hanno fatto discutere in questi ultimi giorni.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Anche Giuntoli, dal canto suo, si è detto soddisfatto del suo allenatore e di volersi sedere a programmare insieme a lui. Con un anno di contratto alla scadenza bisogna però capire se rinnovare o meno. E a pochi mesi da fine stagione ci si chiede se questo sia un bluff o meno.

Pubblicità

The post Mister Max Allegri Juve, tra il tecnico e Giuntoli stessa visione: bluff o verità? Le ultime appeared first on Juventus News 24.