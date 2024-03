09:18, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, si decide dopo la Champions! Cosa trapela ufficiosamente sul futuro dell’allenatore, le ULTIME novità in casa bianconera

Adesso la Juve ha paura del crollo. Come riferito da Tuttosport, la parola d’ordine alla Continassa è diventata qualificazione in Champions.

Solo dopo il raggiungimento dell’obiettivo si deciderà il futuro dell’allenatore. La crisi preoccupa la società, che è però decisa a tenere Mister Max Allegri almeno fino a giugno. Il tecnico vorrebbe un confronto subito, ma si potrebbe continuare anche senza rinnovo fino al 2025.

