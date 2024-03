Mister Max Allegri #Juve, rinnovo in vista con la Champions? La posizione del #TopClub

09:48, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, rinnovo per il tecnico bianconero se raggiunge la Champions? Ecco quale sarebbe la posizione del club in merito

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si pone una domanda: Mister Max Allegri, in caso di qualificazione in Champions, resterebbe a scadenza con la Juve o rinnoverebbe il contratto fino al 2026, magari a cifre inferiori?

La prima ipotesi, si vocifera, non andrebbe scartata a prescindere, ma si ragiona anche sulla seconda. Il tecnico appare aperto ad entrambe le opzioni, ma i dubbi verranno sciolti solamente al termine di questa annata.

