Mister Max Allegri #Juve, quel no al Real per amore: «Ma non si immaginava certamente questo». Retroscena

Mister Max Allegri Juve, quel no al Real di cui si è tornati a parlare negli ultimi giorni. Ma il tecnico non si immaginava una cosa: dietro le quinte

Il Corriere dello Sport torna a parlare del ritorno alla Juve di Massimiliano Mister Max Allegri, avvenuto dopo quell’ormai famoso rifiuto al Real Madrid da parte del tecnico. Max deve essersi sentito corteggiato ed emozionato come la prima volta che era stato chiamato dai bianconeri e per quello ha preferito seguire il cuore piuttosto che il successo.

Gli è stata servita la possibilità di riprovarci e smentire i critici e contattato da Agnelli è tornato subito sui suoi passi. Quello che non si immaginava, certamente, era di ritrovarsi al timone durante una tempesta giudiziaria senza precedenti. Che ha contribuito tanto, se non in toto, a rovinare il suo secondo ciclo.

