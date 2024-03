Mister Max Allegri #Juve, piovono critiche: «Allenatore cotto, gol presi inaccettabili»

11:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, piovono critiche all’indirizzo del tecnico bianconero: i recenti risultati raggiunti non vanno proprio giù

Così Michele Criscitiello, su Sportitalia.com, ha parlato di Mister Max Allegri e della sua situazione alla Juve.

IL COMMENTO – «La squadra non è all’altezza in diversi reparti e l’allenatore è cotto. Si è riperso di nuovo. Sembra un navigatore sotto la galleria. Il problema è che la sua carriera da quando è tornato sembra una continua Milano-Sanremo: piena di gallerie. E addio definitivo navigatore o la bellezza del tom tom. Anche il primo gol dell’Atalanta B.C. non è accettabile se sei la Juventus e giochi in serie A. Ok seguire la moda e mettere un uomo a fare il pagliaccio sdraiato come un coccodrillo perché ormai si porta ma addirittura sprecare un uomo stravaccato a terra e non accorgersi che in area ci sono 3 della Juve e 4 dell’Atalanta B.C.. Le basi. Chi marca l’uomo libero? Vedete che siamo uno in meno? Punizione battuta bene, uomo che si libera e calcia perfettamente, gol 0-1. E quello a terra continua a sognare i coccodrilli».

