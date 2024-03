Mister Max Allegri #Juve, non solo Mister Thiago Motta: spunta un ex bianconero per sostituirlo

13:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il futuro della panchina della Juve resta in bilico, in caso di separazione da Massimiliano Mister Max Allegri si valutano Thiago Motta e Palladino

Come rivelato da Tuttosport, la situazione attorno alla panchina della Juve è piuttosto tesa. In casa bianconera le alternative, in caso di separazione da Massimiliano Mister Max Allegri, sarebbero Thiago Motta e Palladino. Questi due allenatori hanno profili diversi in termini di esperienza, ma entrambi favoriscono un tipo di gioco propositivo. Tuttavia, la decisione non riguarda solo l’aspetto tattico, ma anche altri fattori.

La Juve, infatti, sta aspettando di avere la certezza degli introiti provenienti dalla Champions League e dal Mondiale per Club. Ma non confermare Mister Max Allegri comporterebbe un costo di 20 milioni lordi considerando il suo stipendio e quello dello staff. Se questo importo è considerato alto o basso dipende dalla prospettiva, ma nel club bianconero sostengono che Mister Max Allegri sia importante non solo per il presente ma anche per il futuro del club. La situazione si sta evolvendo e presto verrà svelata la verità.

