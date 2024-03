Mister Max Allegri #Juve (NEWS), da altre parti si penserebbe all’esonero! È aggrappato alla Champions

10:19, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve (Gazzetta), da altre parti si penserebbe all’esonero! È aggrappato alla Champions e all’obiettivo Coppa Italia Massimiliano Mister Max Allegri è aggrappato all’obiettivo Champions League e alla Coppa Italia. Senza il ritorno nella massima competizione europea, sarebbe fallimento e addio definitivo sicuro a fine stagione. Da altre parti ci sarebbero già gli estremi per un cambio di […]

