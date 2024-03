Mister Max Allegri #Juve (La Stampa), le parole dell’agente spaccano la tifoseria. E la società… Cosa filtra sul futuro

09:33, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, le parole del procuratore del tecnico spaccano ancora di più la tifoseria. E la società… le ULTIME novità

L’edizione odierna de La Stampa analizza il possibile futuro di Massimiliano Mister Max Allegri alla Juve, specialmente dopo le parole rilasciate nella giornata di ieri dal suo procuratore. Dichiarazioni che spaccano ancora di più la tifoseria, mentre la società difficilmente avrà gradito le frecciatine, visto che resta la stessa che in Mister Max Allegri ha creduto anche nel periodo più buio di risultati.

Ad oggi non risultano incontri tra le parti, mentre senza qualificazione alla Champions appare improbabile una conferma di Max. Già presentarsi a fine stagione con un secondo posto potrebbe essere un punto a suo favore…

