12:33, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mister Max Allegri Juve, il tecnico si gioca la panchina! Settimane decisive alla ripresa dopo la sosta: le ULTIMISSIME

Sono settimane e mesi decisivi per la panchina della Juventus. Dal mese di aprile, alla ripresa dopo la sosta, si deciderà il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Nessuna decisione è stata ancora presa, decisivi saranno i risultati fra campionato e Coppa Italia. Successivamente arriverà l’atteso faccia a faccia con la società. A differenza della passata stagione, però, l’allenatore non è più blindato dal contratto: la scadenza è ad un solo anno (giugno 2025) ed i futuri incassi da Champions League e Mondiale per Club permetterebbero la separazione anticipata in estate.

Pubblicità

The post Mister Max Allegri Juve, il tecnico si gioca la panchina! Settimane decisive: le ULTIMISSIME appeared first on Juventus News 24.