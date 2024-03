Mister Max Allegri – #Juve, il rinnovo sarebbe una questione di soldi – le #ULTIMISSIME #NEWS 

15:03, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il futuro di Massimiliano Mister Max Allegri sulla panchina della Juve resta un rebus. Nelle prossime settimane, però, si capirà qualcosa in più

Come rivelato da Calciomercato.com, sembra che la questione legata al futuro di Massimiliano Mister Max Allegri sulla panchina della Juve sia principalmente influenzata da considerazioni finanziarie che vanno di pari passo con la qualificazione alla Champions League e al Mondiale per club 2025. Il raggiungimento di tali #obiettivi garantirebbe introiti significativi al club, consentendo al responsabile dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, di pianificare la costruzione della squadra per la prossima stagione con maggiore sicurezza finanziaria.

Inoltre, sembra che la nuova dirigenza della Juventus stia pianificando un futuro più sostenibile dal punto di vista finanziario, con una squadra più giovane e contratti meno onerosi. Ciò potrebbe includere una proposta di rinnovo del contratto di Mister Max Allegri a cifre inferiori per ridurre il monte stipendi complessivo del club. Tuttavia, la decisione finale sembra dipendere principalmente dalla Juventus e dalle considerazioni finanziarie.

